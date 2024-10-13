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В России сочли потенциально опасными детей с недостаточным числом друзей в соцсетях

В России сочли потенциально опасными детей с недостаточным числом друзей в соцсетях

Национальный антитеррористический комитет (НАК) в рамках семинара по противодействию терроризму в образовательных организациях разослал информацию, согласно которой предлагается считать потенциально опасными детей с недостаточным числом друзей в социальных сетях.

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Комментарии
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Rakov Stanislav
А взрослых часом не сочтут?
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18 час.
ольга решетникова
Класс! А если ребенок соцсетями не пользуется - он маньяк!
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18 час.

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