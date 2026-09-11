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Жирков — о работе главным тренером: пахота в режиме 24 на 7, в эту сторону не смотрю

Жирков — о работе главным тренером: пахота в режиме 24 на 7, в эту сторону не смотрю

Бывший защитник сборной России и «Челси» Юрий Жирков ответил на вопрос, хочет ли он продолжить обучение на тренера после того, как получил лицензию категории А.

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