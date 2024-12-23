Теракт на рождественской ярмарке: власти ФРГ прошляпили предупреждения о подозреваемом

Правительство Германии пообещало расследовать, можно ли было предотвратить нападение на рождественскую ярмарку, в результате которого погибли пять человек и 200 получили ранения, после того, как выяснилось, что власти получили многочисленные предупреждения о подозреваемом.
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