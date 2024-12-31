Борьба олигархов в 90-х: как предприниматели искали преемника Ельцина

В конце 90-х, бизнесмены активно искали преемника Бориса Ельцина. Николай Бордюжа, экс-глава кремлевской администрации, подробно рассказал о роли олигархов, включая Бориса Березовского, в борьбе за влияние на политическую ситуацию в стране.