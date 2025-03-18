Вы удивитесь: это молоко в три раза питательнее и полезнее коровьего

Какое молоко вы предпочитаете? Коровье, потому что оно богато белками? Или миндальное — за его легкость и насыщенность витамином Е? Еще есть овсяное с высоким содержанием клетчатки и соевое с рекордным количеством аминокислот.
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