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Вы удивитесь: это молоко в три раза питательнее и полезнее коровьего

Вы удивитесь: это молоко в три раза питательнее и полезнее коровьего

Какое молоко вы предпочитаете? Коровье, потому что оно богато белками? Или миндальное — за его легкость и насыщенность витамином Е? Еще есть овсяное с высоким содержанием клетчатки и соевое с рекордным количеством аминокислот.

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