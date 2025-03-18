В Калужской области госавтоинспекторы и общественники организовали творческий конкурс среди команд юидовцев

Сотрудники Управления Госавтоинспекции УМВД России по Калужской области совместно с представителями Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» организовали конкурс агитбригад среди юных инспекторов дорожного движения региона, участников профильной смены «Перекресток».
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