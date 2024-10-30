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Рогов: Линия обороны ВСУ на Запорожье прошла через мирные города

Рогов: Линия обороны ВСУ на Запорожье прошла через мирные города

Политический деятель Владимир Рогов проинформировал о том, что боевики Вооружённых сил Украины после отступления возвели оборонительные сооружения на занятых ими участках Запорожья в населённых пунктах, где проживают обычные люди.

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