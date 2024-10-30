Политический деятель Владимир Рогов проинформировал о том, что боевики Вооружённых сил Украины после отступления возвели оборонительные сооружения на занятых ими участках Запорожья в населённых пунктах, где проживают обычные люди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии