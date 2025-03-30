Мухамадуллин в матче против «Рейнджерс»: 5 блоков, 3 броска мимо створа и «минус 3» за 20:59

Защитник «Сан-Хосе» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с клубом из Нью-Йорка (1:6). В текущем сезоне НХЛ у 23-летнего россиянина 8 (1+7) очков в 28 играх при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 17:59.