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Первая в мире вакцина от аллергии на березу появится в России

Первая в мире вакцина от аллергии на березу появится в России

ГЕЛЕНДЖИК, 5 октября, ФедералПресс. Руководитель федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова анонсировала появление первой в мире вакцины от аллергии на березу.

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