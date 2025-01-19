Возврат к норме: как новые американские управленцы будут тратить деньги

Должны ли американские налогоплательщики спонсировать ледовое шоу «Бородатые леди» в поддержку борьбы трансгендеров с изменением климата? На самом деле, на такой уж простой вопрос, потому что до сих пор американцы все это оплачивали.
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