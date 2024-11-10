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Россия нанесла удары по военной инфраструктуре ВСУ в Запорожье

Россия нанесла удары по военной инфраструктуре ВСУ в Запорожье

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

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