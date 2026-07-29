Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смоленские автомобилисты станут меньше стоять в пробках

Смоленские автомобилисты станут меньше стоять в пробках

На еще одной улице Смоленска оптимизируют движение автомобилей. Сейчас с помощью детекторов, установленных в 2026 году, ведётся сбор данных о состоянии транспортного потока на городской магистрали, а вскоре   специалисты приступят к настройке ленты координации.

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