Смоленские автомобилисты станут меньше стоять в пробках

На еще одной улице Смоленска оптимизируют движение автомобилей. Сейчас с помощью детекторов, установленных в 2026 году, ведётся сбор данных о состоянии транспортного потока на городской магистрали, а вскоре специалисты приступят к настройке ленты координации.