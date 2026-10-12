Житель Люберец отправлял интимные фото и видео восьмилетней девочке из Хакасии

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет В Люберцах задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в ведении интимной переписки с ребенком.
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