Лукашенко: Между Минском и Исламабадом сложились действительно теплые и братские отношения

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Пакистана Асифа Али Зардари и Премьер-министра этой страны Миана Мухаммада Шахбаза Шарифа c национальным праздником - Днем Пакистана.
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