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Девушки и гирлянды — 20 фото, которые поднимут вам настроение

Девушки и гирлянды — 20 фото, которые поднимут вам настроение

Уже скоро Новый год, а значит пришла пора пересматривать новогодние фильмы, покупать подарки, планировать торжество и украшать свои дома и елочки! А некоторые девушки пошли дальше и украсили себя… в прямом смысле этого слова.

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