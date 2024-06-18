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Саммит мелких пакостников

Саммит мелких пакостников

Не без удовлетворения, надо сказать, отметил, с каким нескрываемым стёбом воспринимают западные обозреватели нынешний саммит G7, откровенно издеваясь над низкими электоральными показателями и рейтингами большинства его участников — кроме, разве что, премьера Италии и по совместительству хозяйки мероприятия Джорджи Мелони.

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