С 1 августа 2026 года в России изменяются правила ОСАГО, пенсионные выплаты и порядок получения налоговых уведомлений

С 1 августа 2026 года в России вступают в силу ключевые законодательные изменения, которые затрагивают правила ОСАГО, пенсионные выплаты, порядок оформления квитанций ЖКХ, налоговые уведомления и выплаты самозанятым.
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