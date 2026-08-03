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FiNE NEWS

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С 1 августа 2026 года в России изменяются правила ОСАГО, пенсионные выплаты и порядок получения налоговых уведомлений

С 1 августа 2026 года в России вступают в силу ключевые законодательные изменения, которые затрагивают правила ОСАГО, пенсионные выплаты, порядок оформления квитанций ЖКХ, налоговые уведомления и выплаты самозанятым.

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