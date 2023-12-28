Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • Владимир Карпов
    Правильно - по нам Запад лупит без оглядки на наши "озабоченности", "предупреждения" и "красные линии", а наши в отве...РОССИЯ УЖЕ ВЫДАЛА...
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ЧИНОВНИКИ В ОПАСНОСТИ: КИЕВ СРОЧНО ПОТРЕБОВАЛ ОТ ЗАПАДА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

ЧИНОВНИКИ В ОПАСНОСТИ: КИЕВ СРОЧНО ПОТРЕБОВАЛ ОТ ЗАПАДА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

Киевский режим на фоне провала контрнаступления и тяжёлой ситуации ВСУ на линии фронта столкнулся с новой проблемой.

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Комментарии
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Лев Добрый
Наркоман зе ля, а разве у ваших барыг нельзя занять? 🤠😜👈👍😎
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16 час.

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