Глядя на все это, многие понимают, что вседозволенность и распущенность, культивировавшаяся в последние десятилетия, может привести к тому, что нация с годами может попросту деградировать.
Подростки чувствуют безнаказанность и безразличие, а потому творят непотребства
Комментарии
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Людмила Абрамова
дебилы
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1 д.
Erl Schweizer
Совершенно верно: большинство правонарушений и преступлений подростков замалчиваются. В школе сразу падает идиотский рейтинг из-за правонарушений подростков, хотя логика борьбы с правонарушениями обязана быть обратная: чем четче, своевременнее выявлено и оглашено преступление, тем меньше желающих повторить преступление. Здравый смысл диктует: педагога нужно поощрять за выявленное правонарушение и ни в коем случае не наказывать школу понижением рейтинга.
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22 час.
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