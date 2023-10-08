Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 693 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Волков Владимир
    Все зло в мире от евреев и пока существует Израиль и США , мира  на Земле не будет.Нужно помогать арабам. Пока они на...Лидер израильской...
  • Воробей
    Думаю, можно сказать, что в случае с Израилем Сталин попытался угнать чужой проект.Что такое ХАМАС и...
  • Валерий Мязин
    Они же хотели сами жить без России. вот и пусть живут как хотели а в Россию только туристами, тогда милости просим.Россиян убеждают:...

Подростки чувствуют безнаказанность и безразличие, а потому творят непотребства

Подростки чувствуют безнаказанность и безразличие, а потому творят непотребства

Глядя на все это, многие понимают, что вседозволенность и распущенность, культивировавшаяся в последние десятилетия, может привести к тому, что нация с годами может попросту деградировать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Абрамова
дебилы
Ответить
1 д.
Erl Schweizer
Совершенно верно: большинство правонарушений и преступлений подростков замалчиваются. В школе сразу падает идиотский рейтинг из-за правонарушений подростков, хотя логика борьбы с правонарушениями обязана быть обратная: чем четче, своевременнее выявлено и оглашено преступление, тем меньше желающих повторить преступление. Здравый смысл диктует: педагога нужно поощрять за выявленное правонарушение и ни в коем случае не наказывать школу понижением рейтинга.
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх