Подростки чувствуют безнаказанность и безразличие, а потому творят непотребства

Erl Schweizer

Совершенно верно: большинство правонарушений и преступлений подростков замалчиваются. В школе сразу падает идиотский рейтинг из-за правонарушений подростков, хотя логика борьбы с правонарушениями обязана быть обратная: чем четче, своевременнее выявлено и оглашено преступление, тем меньше желающих повторить преступление. Здравый смысл диктует: педагога нужно поощрять за выявленное правонарушение и ни в коем случае не наказывать школу понижением рейтинга.