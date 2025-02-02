«Водник» обыграл ульяновскую «Волгу» на выезде

Встреча воскресного тура Чемпионата России по хоккею с мячом ожидаемо завершилась победой архангельского клубаК матчу, прошедшему второго февраля на льду стадиона «Волга-Спорт-Арена», команды подошли на второй и 11-й строчках турнирной таблицы соответственно.
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