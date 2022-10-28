Профайлер Анищенко: Собчак испытывала чрезмерную тревожность во время бегства из России

Телеведущая Ксения Собчак испытывала «животный страх» в процессе бегства из России. Об этом заявил эксперт по языку жестов Илья Анищенко после анализа видеозаписи с журналисткой, пересекающей белорусскую границу.
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