Народные Новости

853 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Об'ясните кто нибудь этому долбоёбу, что аэротруба, в которой он крутился  в Испании- это не система ПРО.Кличко заявил о п...
  • Юрий Вершинин
    Кто бы сомневался. Ксюшадь как рыжий ваучер. Неприкасаемая.МВД: Собчак не пр...
  • Владимир Вечтомов
    Стас, ты хороший "кирпич"... Не лезь в политику,пока тебя любит народ...Садальский расска...

Профайлер Анищенко: Собчак испытывала чрезмерную тревожность во время бегства из России

Профайлер Анищенко: Собчак испытывала чрезмерную тревожность во время бегства из России

Телеведущая Ксения Собчак испытывала «животный страх» в процессе бегства из России. Об этом заявил эксперт по языку жестов Илья Анищенко после анализа видеозаписи с журналисткой, пересекающей белорусскую границу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх