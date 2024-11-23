#Спасибо_доктор — это наша постоянная рубрика, где звучат искренние отзывы пациентов о докторах. 🤝 Все самые лучшие медработники — у нас.
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#Спасибо_доктор — это наша постоянная рубрика, где звучат искренние отзывы пациентов о докторах. 🤝 Все самые лучшие медработники — у нас.
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