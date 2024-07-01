Шоу-бизнес: Из-за чего Басков поссорился с Бузовой, Киркоров с Успенской и другие звездные размолвки, которые гремели на всю страну

Представители творческих профессий часто называют себя людьми тонко чувствующими и очень ранимыми. Правда, при этом они иногда пекутся о собственном эмоциональном и психологическом комфорте, а вот о чувствах других людей, в том числе и коллег по цеху, они задумываются меньше всего.