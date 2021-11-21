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Николай Любимов: налоговая служба стала партнером для бизнеса и помощником гражданам

Опубликовано поздравление губернатора Рязанской области Николая Любимова с Днем работника налоговых органов РФ РИА «7 новостей»Опубликовано поздравление губернатора Рязанской области Николая Любимова с Днем работника налоговых органов РФ Уважаемые работники налоговых органов Рязанской области, ветераны ведомства! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы выполняете важную и ответственную работу: наполнение бюджета для региона — это поддержка пожилых, семей с детьми, дороги, школы, детские сады и больницы, сохранение малого бизнеса и динамичное развитие соцсферы и экономики.

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