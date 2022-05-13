Зустріч глав МЗС країн G7 у Вейссенхаусі, Німеччина, 12-13 травня 2022 р. (Marcus Brandt/pool photo via AP) ЄС надасть Україні 500 млн євро на закупівлю важких озброєнь МЗС України привітало захід, озвучений главою європейської дипломатії Боррелем, і висловив сподівання, що країни ЄС виявлять єдність Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель оголосив про плани Євросоюзу додатково […] Сообщение ЄС надасть Україні 500 млн євро на закупівлю важких озброєнь появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.