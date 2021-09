Американский диетолог Кристофер Мор назвал полезные свойства чернослива для пожилых женщин, пишет 13 сентября портал Eat This, Not That! По его словам, помимо известного факта о богатстве этого сухофрукта клетчаткой ученые обнаружили еще одно полезное свойство чернослива.