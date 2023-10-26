В Думе сочли «фигурой речи» призыв депутата Гурулева уничтожить 20% россиян Высказывания депутата Госдумы Андрея Гурулева, который призывал к «уничтожению» не поддерживающих президента Владимира Путина россиян, являются его личным мнением, право на выражение которого защищено законом.