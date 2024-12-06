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Мигрант из Узбекистана обхитрил пограничников, но был пойман в России

Мигрант из Узбекистана обхитрил пограничников, но был пойман в России

Мужчина смог пройти погранконтроль по поддельному паспорту, но вскоре подлог раскрыли.Гражданина Узбекистана привлекли к ответственности за незаконное пересечение границы России, об этом сообщили в судебном департаменте Новосибирской области.

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