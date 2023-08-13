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Тамбиев о журналистах из Уфы: «Зубы скрипели, когда самозванцем назвали. Меня специально провоцировали, некрасиво»

– Поражало, как уверенно вы держались на пресс-конференциях в серии с «Салаватом Юлаевым» (4-2). Как это удавалось? – Сам удивляюсь.

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