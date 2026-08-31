Житель Лабытнанги получил два года условно за избиение женщины

Два года условно получил за избиение женщины житель Лабытнанги. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в феврале 2026 года обвиняемый, будучи пьяным, из личных неприязненных чувств, не менее трех раз ударил потерпевшую по голове.