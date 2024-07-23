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Минздрав запланировал выдавать лекарства больным с резистентной гипертонией

Минздрав запланировал выдавать лекарства больным с резистентной гипертонией

В России рассматривают возможность расширения программы бесплатного лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" для новой категории пациентов, страдающих резистентной артериальной гипертензией и имеющих проблемы с почками.

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