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Житель Японии потратил 36 тысяч долларов на билеты, чтобы установить рекорд по посещению олимпийских соревнований. Игры пройдут без зрителей

Житель Японии Кадзунори Такасима планировал установить мировой рекорд по количеству посещенных олимпийских соревнований, но не сможет этого сделать из-за решения организаторов Токио-2020 провести Игры без зрителей.

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