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Синоптик Леус спрогнозировал до +22 градусов в Москве 4 сентября

Синоптик Леус спрогнозировал до +22 градусов в Москве 4 сентября

Облачность с прояснениями ожидается в Москве 4 сентября. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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