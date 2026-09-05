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Владимирские новости

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Неофит Малицкий — основатель архивной службы Владимирской губернии

Неофит Малицкий — основатель архивной службы Владимирской губернии

Неофит Малицкий свободно владел пятью языками, основал архивную службу Владимирской губернии и сохранил исторические документы, спасая их от уничтожения после революции 1917 года.

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