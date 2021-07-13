За прошедшие сутки в РК зарегистрировано 3693 новых случая

За прошедшие сутки зарегистрировано 3693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. ⠀ Всего в стране подтверждено 462 417 случаев, из них: в городе Нур-Султан – 978, в городе Алматы – 535, в городе Шымкенте – 169, в Акмолинской области – 140, в Актюбинской области – 36, в Алматинской области – 86, в Атырауской области – 334, в ВКО – 63, в Жамбылской области – 52, в ЗКО – 142, в Карагандинской области – 596, в Костанайской области – 95, в Кызылординской области – 60, в Мангистауской области – 141, в Павлодарской области – 134, в СКО – 55, в Туркестанской области – 77.