Почему водородная бомба гораздо более разрушительна, чем атомная бомба?

Научная фантастика изобилует сценариями конца света и оружием, способным положить конец миру. От мегалазера Звезды Смерти, взрывающего планеты в “Звездных войнах”, до многомерного суперкомпьютера, свернутого в одну разумную частицу, из “Задачи трех тел”.
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