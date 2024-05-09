Почему водородная бомба гораздо более разрушительна, чем атомная бомба?

Научная фантастика изобилует сценариями конца света и оружием, способным положить конец миру. От мегалазера Звезды Смерти, взрывающего планеты в “Звездных войнах”, до многомерного суперкомпьютера, свернутого в одну разумную частицу, из “Задачи трех тел”.