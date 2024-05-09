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Почему водородная бомба гораздо более разрушительна, чем атомная бомба?

Почему водородная бомба гораздо более разрушительна, чем атомная бомба?

  Научная фантастика изобилует сценариями конца света и оружием, способным положить конец миру. От мегалазера Звезды Смерти, взрывающего планеты в “Звездных войнах”, до многомерного суперкомпьютера, свернутого в одну разумную частицу, из “Задачи трех тел”.

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