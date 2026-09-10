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Царьград

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Мария Ивлева объявила о смерти отца знаменитого шеф-повара

Мария Ивлева объявила о смерти отца знаменитого шеф-повара

10 сентября Мария Ивлева сообщила о кончине Виталия Сергеевича, отца шеф-повара Константина Ивлева. Бывшая жена Ивлева поделилась фото их сына Матвея с дедушкой и выразила соболезнования.

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