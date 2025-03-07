Китай и Россия объединяются ради 80-летия победы во Второй мировой войне

Китай и Россия, в лице министра иностранных дел Китая Ван И, планируют отметить 80-летие победы во Второй мировой войне, чтобы продвигать правильный исторический взгляд и поддерживать международный порядок с центром в ООН.
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