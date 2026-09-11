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Нижегородская правда

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Ректор НГЛУ Никита Авралев напомнил о корреляции ЕГЭ со знаниями выпускников

Ректор НГЛУ Никита Авралев напомнил о корреляции ЕГЭ со знаниями выпускников

За последние годы процедура и методика ЕГЭ стали более объективными и эффективными. О том, какую роль экзамены играют при поступлении, рассказал ректор НГЛУ Никита Авралев в беседе с ИА «Время Н».

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