У врачей станет меньше «уголовных» симптомов

В Уголовном кодексе РФ стало меньше на одну статью, по которой можно осудить медиков: Госдума вывела их из-под действия статьи 238 УК РФ, предусматривающей наказание до шести лет, в том числе за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.