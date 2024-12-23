У врачей станет меньше «уголовных» симптомов

В Уголовном кодексе РФ стало меньше на одну статью, по которой можно осудить медиков: Госдума вывела их из-под действия статьи 238 УК РФ, предусматривающей наказание до шести лет, в том числе за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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