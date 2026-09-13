Россия и Индия сдвинули проект BRICS Pay с мертвой точки

Подписанное в ходе саммита БРИКС в Индии соглашение о новой платежной системе стран объединения – BRICS Pay – переводит проект, о котором говорится почти десять лет, в стадию практического развертывания.
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тема значимая. Россия, к слову, не готова, - прамые платежи компаний и физических лиц "вымоют" торгашей, вымоют неконкурентные производства. тут о чём? - с 2012 года трындим об "импортозамещении", а воз и ныне там. даже в тех отраслях промышленности, где Союз когда-то был вполне конкурентен, - оптика, станкостроение, подшипники, даже кинескопы (Франция покупала воронежские), Россия просела так, что нужны серьёзные меры для выстраивания производств буквально с нуля. ну и вопрос реализации, конечно. то, что кукловоды будут "сильно волноваться", - к бабке не ходи, - ну а что мы ждём от "партнёра"-противника? возможно, - шаг просчитанный наверху, с нашего с поручиком дивана не видно, но поживём - увидим.
Не делите шкуру не убитого медведя. Поживем , увидим.
Как хорошо всё описано - "создания полноценной платежной системы, независимой от SWIFT и, по крайней мере напрямую, от доллара". И что, США просто будет смотреть как создают "параллельную" систему платежей без двойной конвертации через доллар?
И в этом трудности и "политические колебания" стран, участников BRICS.
Лидер Ирака тоже хотел расплачиваться "золотыми динарами" и... последствия известны. Так что успехов в реализации BRICS Pay, где "нет политизации – это просто удобная система для торговли определенного клуба стран". И цена золота в национальных валютах - есть обменный курс.