В центре на Магистральном переулке подростки научатся самостоятельности

В пятницу 18 сентября семейный центр «Преображение» на Магистральном переулке приглашает подростков от 12 лет на практикум «Сам себе».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВД В подъезде дома н...
- АП Собянин: Москва л...
- Ирина Апексимова ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым