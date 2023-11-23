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КХЛ. «Салават» примет «Авангард», «Металлург» сыграет с «Трактором», СКА против «Спартака», «Динамо» – «Торпедо»

КХЛ. «Салават» примет «Авангард», «Металлург» сыграет с «Трактором», СКА против «Спартака», «Динамо» – «Торпедо»

«Металлург» сыграет с «Трактором», «Локомотив» – с «Ладой», СКА будет противостоять «Спартаку», «Динамо» – «Торпедо».

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