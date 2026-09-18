Общественный штаб Москвы: Более миллиона человек выбрали электронное голосование

Более миллиона москвичей проголосовали электронно в первые часы работы выборов в Госдуму. Электронный формат доступен через терминалы на избирательных участках и онлайн, рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.
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