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Общественный штаб Москвы: Более миллиона человек выбрали электронное голосование

Общественный штаб Москвы: Более миллиона человек выбрали электронное голосование

Более миллиона москвичей проголосовали электронно в первые часы работы выборов в Госдуму. Электронный формат доступен через терминалы на избирательных участках и онлайн, рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

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