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Правозащитник: «Дискриминация русских остается серьезнейшей проблемой в Эстонии»

Правозащитник: «Дискриминация русских остается серьезнейшей проблемой в Эстонии»

Белград, Алексей Топоров Правозащитник: «Дискриминация русских остается серьезнейшей проблемой в Эстонии» Почему на последних местных выборах русская община Эстонии не поверила обещаниям Центристской партии защитить ее права? Чем пытались привлечь на свою сторону русского избирателя нацисты из EKRE? Чем эстонские партии похожи одна на другую? Об этом и о многом другом «ПолитНавигатору» рассказал представитель русской общины Эстонии, директор правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков.

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