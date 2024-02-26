Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 26 февраля

Главком ВСУ Александр Сырский на фоне сдачи украинскими войсками Авдеевки в ДНР и Крынок в Херсонской области заявил в своем Telegram-канале, что обстановка на многих направлениях сложная и требует контроля.
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