Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Пульхерия Djem
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Это самый масштабный контртеррористический режим в новейшей истории. Что происходит?

Это самый масштабный контртеррористический режим в новейшей истории. Что происходит?

НАК: режим КТО введен в Белгородской, Брянской и Курской областяхФото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В ночь с 9 на 10 августа в трех российских регионах, которые граничат с Украиной, ввели режим контртеррористической операции (КТО).

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