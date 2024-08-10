Это самый масштабный контртеррористический режим в новейшей истории. Что происходит?

НАК: режим КТО введен в Белгородской, Брянской и Курской областяхФото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В ночь с 9 на 10 августа в трех российских регионах, которые граничат с Украиной, ввели режим контртеррористической операции (КТО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии