"Коллекционные" Kia серии FIFA World Cup 2026 можно купить в России через посредников

В Казахстане начали продавать особую линейку Kia — Sportage, Sorento и K5 в исполнении FIFA World Cup 2026, которую называют коллекционной, и россияне могут приобрести эти машины, но только через посредников, при этом цена Sportage для клиента из РФ вырастает с 2,7 до 4,6 миллиона рублей.