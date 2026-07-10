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Театр абсурда

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В России снова введет устные экзамены по истории

В России снова введет устные экзамены по истории

В России снова введет устные экзамены по истории В российских школах с 2028 года введут обязательный устный экзамен по истории для учеников 9-х классов.

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