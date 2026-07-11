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Савельев о СКА: «Сохранение голкипера в лице Иванова – это здорово. У него с Плешковым хороший тандем. Они взаимокомпенсирующие друг друга вратари»

Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев высказался о соглашении вратаря Сергея Иванова.

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